Hassa burun 'Roket', kenevir bahçesini buldu - Son Dakika

Hassa burun 'Roket', kenevir bahçesini buldu

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nın hassas burunlu uyuşturucu arama köpeği 'Roket', Lapseki'ye bağlı Şahinli köyünde ekilen kenevirleri bularak büyük başarı elde etti.

Çanakkale'nin ilçelerindeki hemen hemen tüm uyuşturucu operasyonlarında başarı sağlayan 'Roket' teşkilatın göz bebeği oldu. Hassas burnuyla kapalı ve açık alanlarda bulunan uyuşturucu maddeleri eliyle koymuş gibi bulan 'Roket', bugün yine önemli bir operasyona imza attı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar doğrultusunda; İ.A. ile Y.A. isimli şüphelilerin Lapseki'nin Şahinli köyünde yasa dışı kenevir bitkisi ektiği bilgisini üzerine harekete geçti.

Bugün sabah 07.00 saatlerinde uyuşturucu madde arama köpeği Roket'in katılımıyla yapılan operasyonda, Şahinli köyünde bulunan şüphelilere ait ev, hayvan ağılı ve tarla olmak üzere üç farklı noktada ekili toplam; 933 kök kenevir bitkisi, 77 adet kenevir fidesi, 30.66 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen kenevirlere el konulurken,, İ.A. ve Y.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.