Hasta nakleden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika

Hasta nakleden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

29.11.2020 20:58
Hasta nakleden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı, System.String[]

Kayseri'de hasta nakleden ambulansın yaptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de hasta nakleden ambulansın yaptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sarız'dan Kayseri Şehir Hastanesi'ne hasta nakleden Mustafa A. yönetimindeki ambulans, Yedioluk mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda kaza yaptı. Meydana gelen kazada sürücü Mustafa A. ile birlikte sağlık memuru Mustafa Ç. ve ambulanstaki hasta yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen iki 112 ekibinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak da kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Sarız Acil Sağlık Hizmetleri 112 ambulansı vakaya giderken kaza yapmıştır her hangi bir can kaybı yoktur, sağlık çalışanı ambulans görevlisi arkadaşlara çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" mesajı paylaştı. - KAYSERİ

Hasta nakleden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Ambulans, Kayseri, Sarız, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasta nakleden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika


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