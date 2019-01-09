Hastaları Gizli Kamera ile Kaydeden Doktor Tutuksuz Yargılanacak

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İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı

Erkek Çocukları Öpüştüren Sosyal Medya Fenomeni, Kendini Savundu: Her Şey Kurguydu