Hastalarına kitap dağıtan aile hekimi, kardelenlere de kitaplık yaptırıyor - Son Dakika

Hastalarına kitap dağıtan aile hekimi, kardelenlere de kitaplık yaptırıyor

IĞDIR'da, Aile Hekimi Dr. Mehmet Kum, muayene için gelen hastalarına kitap hediye ediyor.

IĞDIR'da, Aile Hekimi Dr. Mehmet Kum, muayene için gelen hastalarına kitap hediye ediyor. Mesai dışındaki zamanlarında da köylere giderek, çocuklara kitap götürüyor.

Iğdır Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda görevli Aile Hekimi Dr. Mehmet Kum, yıllardır muayene olmak için gelenlere kitap hediye ediyor. Muayene odasında biriktirdiği kitaplardan bazılarını, çocuklara da ulaştıran Kum, mesai dışındaki zamanlarda da köylere giderek, kitap dağıtıyor. Pandemi sürecinde de kitap dağıtmayı sürdüren Kum, ailesiyle birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Akyumak köyüne yerleşen Süleyman Silo'nun (10) bisiklet hayalini de gerçekleştirdi.

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KIZ ÇOCUKLARINA KİTAPLIK YAPTIRIYOR

Dr. Mehmet Kum, kardelen olarak tabir ettiği kız çocuklarına pozitif ayrımcılık yapıyor. Kız çocukları için şimdiye kadar 30 kitaplık yaptıran Kum'un hedefi bin çocuğun evine kütüphane kurmak. Ev ev dolaşıp çocukların diğer ihtiyaçlarını da karşılayan Kum, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğitimlerine bir nebze katkıda bulunmak beni mutlu ediyor. Çocuklarımız çok okuma alışkınlığı edinir diye anne babalara kitap hediye ediyorum. 15 yıldır gönüllü olarak kitap dağıtıyorum, bu zamana kadar 50 bin kitap dağıttım. Dostlarım da yalnız bırakmadı. Eski Emniyet Müdürümüz Yüksel Babal basta olmak üzere katkı sunan dostlarıma teşekkür ediyorum. Tek amacımız çocuklarımızın daha çok okuması ve okuma alışkınlığını kazanmasıdır" dedi.


Iğdır Merkez, Mehmet Kum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:44 Kaynak: DHA

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