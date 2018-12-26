Hastane Bahçesinde Korkutan Yangın
39 dakika önce
- Hastane bahçesinde korkutan yangınİSTANBUL - Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kullanılmayan bir ahşap kulübe yandı.
- Hastane bahçesinde korkutan yangın
İSTANBUL - Bakırköy Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kullanılmayan bir ahşap kulübe yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yaşandı. Bahçede bulunan atıl durumdaki ahşap kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi hastane güvenliği yaptı. Bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ahşap kulübede çıkan yangın, itfaiyenin kısa süren çalışmasıyla söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:04 Kaynak: İHA
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