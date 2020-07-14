Hastane otoparkında eş cinayeti sanığına 'iyi hal' indirimiyle 24 yıl hapis - Son Dakika

SAMSUN'da boşanma davası açan eşi Merve Şahin'i (25), konuşmak için otomobille götürdüğü hastane otoparkında, 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Enis Adem Şahin'e (31) verilen müebbet hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 'tahrik ve iyi hal' indirimi uygulanarak, 24 yıla indirildi.

Olay, 2 Aralık 2018 günü, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da yaşayan Enis Adem Şahin, boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleşen eşi Merve Şahin ile konuşmak istedi. Samsun'a giden koca, kadını konuşmak için otomobiline alıp, hastane bahçesine götürdü. Araçtan inen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Enis Adem Şahin, üzerinde taşıdığı bıçağı, eşine art arda sapladı. Bir çocuk annesi Merve Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. Genç kadın, sağlık görevlilerince otoparktan acil servise götürülürken yaşamını yitirdi. Enis Adem Şahin ise sırt çantasını alıp kaçmak isterken, polis ekiplerince yakalandı. Şahin, eşini, kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürerek, "Pişmanım" dedi.

'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI'

Tutuklanan Enis Adem Şahin hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ile 'kasten ve tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şahin yargılama sırasındaki savunmasında, "Olay günü, benim yanımda telefonundan başkaları ile yazışmaya başladı. 'Sen adam mısın?' dedi. Keşke böyle olmasıydı" diyerek, gözyaşı döktü. Mahkeme heyeti, kocayı, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

CEZAYA İNDİRİM YAPILDI

Enes Adem Şahin'in avukatı, kararı, cinayetin tahrik altında işlendi iddiasıyla Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne taşıdı. 1'inci Ceza Dairesi de 1 Temmuz'da verdiği kararında, Enes Adem Şahin'in 'cinayeti tahrik altında işlediğini' bildirerek, cezayı, iyi hal indirimi de uygulayarak, 24 yıla indirdi.