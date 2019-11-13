Son Dakika Haberleri: Hastanede öğrencilerin gıda zehirlenmesi tatbikatı yapıldı
Son Dakika Güncel Hastanede öğrencilerin gıda zehirlenmesi tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Hastanede öğrencilerin gıda zehirlenmesi tatbikatı yapıldı

7 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde öğrencilerin zehirlenmesine yönelik tatbikat yapıldı.

Hastanede öğrencilerin gıda zehirlenmesi tatbikatı yapıldı, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde öğrencilerin zehirlenmesine yönelik tatbikat yapıldı.

Alaşehir Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Hasta Acil Afet Planı (HAP) tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Acil servis ve hastanede çalışanların acil durumlarda karşılaşılan eksikliklerin tespiti, daha duyarlı olunması amacıyla her yıl düzenlenen tatbikatta, bu yıl senaryo gereği, Atatürk Anadolu Lisesi'nde sabah kahvaltısında yemekten zehirlenen 44 öğrencinin hastaneye kaldırılması canlandırıldı. Senaryo gereği öğrencilerden biri, ilk müdahaleden sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 8 öğrenci yoğun bakım servisinde, 3 öğrenci ise acil serviste kontrol altına alındı. Diğer öğrenciler ayakta tedavi edilerek, taburcu edildi. Acil servis ekipleri hastaların 'kırmızı', 'sarı' ve 'siyah' gibi çizgilerle anlatılan durumlarına göre müdahalede bulundu. Öğrenciler, yakın olan hastaneye yaya ve kendi imkanlarının yanı sıra ambulanslarla taşındı. Tatbikatta rol alan öğrenci ve yakınlarını canlandıran kişilerin performansı, bazı kişilerce gerçek sanıldı. Tatbikattan haberi olmayan bazı vatandaşlar ilgiyle müdahaleleri izledi. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, "Her yıl uygulanan tatbikatlarda senaryo gereği, bu yıl bir okulda kahvaltıdan zehirlenen toplu öğrenci zehirlenmesini canlandırdık. Amacımız hastalara zamanında müdahale, eylem planlarının gözden geçirilmesi, yaşanabilecek aksaklıkları gözden geçirilmesi, en kısa sürede, en hızlı ve doğru uygulamayı sağlayabilmek. Tatbikata katılan tüm ekibimize ve bizlere destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.


Devlet Hastanesi, Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:53 Kaynak: DHA
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