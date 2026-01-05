Hastanede Ruhsatsız Tabanca Bulundu - Son Dakika
Hastanede Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Hastanede Ruhsatsız Tabanca Bulundu
05.01.2026 14:20
Edirne'de H.K. hastanede ziyaret ettiği arkadaşında ruhsatsız tabanca ve mermiyle yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, silahla yaralanan arkadaşını, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmeye giden H.K.'nın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre H.K., silahla yaralandıktan sonra Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan arkadaşı İ.S.'yi ziyaret etmek için hastaneye gitti. Polisin durumundan şüphelendiği H.K.'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan H.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Edirne, Suç, Son Dakika

