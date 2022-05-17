Hastaneden dönen 200 kiloluk hasta birinci kattaki evine vinçle taşındı - Son Dakika
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Hastaneden dönen 200 kiloluk hasta birinci kattaki evine vinçle taşındı

17.05.2022 10:26

İzmit'te obezite ve kalp hastası olduğu öğrenilen yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki kadın, hastane dönüşünde birinci kattaki evine vinçle taşındı.

Dün akşam saatlerinde İzmit Topçular Mahallesi Gürbüz Sokak üzerinde meydana gelen olayda obezite ve kalp hastası olduğu öğrenilen yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki H.İ., kalbindeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

MERDİVENLERİ ÇIKAMADI

Ambulans ile evinin bulunduğu sokağa getirilen H.İ., kot farkı nedeniyle birinci kattaki evinin merdivenlerini çıkamadı. Bunun üzerine H.İ.'nin yakınları itfaiyeden yardım istedi.

VİNÇ GETİRİLDİ

İtfaiye ekibi, sedyeye yatırılan kadını vinç yardımıyla evinin kapısının önüne kadar taşıdı.

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Obezite, Kocaeli, Kalp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastaneden dönen 200 kiloluk hasta birinci kattaki evine vinçle taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastaneden dönen 200 kiloluk hasta birinci kattaki evine vinçle taşındı - Son Dakika
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