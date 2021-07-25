Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi

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Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, bir süre önce yüksek tansiyona ve ateşe bağlı rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık bir hafta hastanede tedavi gören Girik, taburcu edildi.

"ABLAMIN DURUMU İYİ"

Girik'in kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu şu an gayet iyi. Dün itibarıyla taburcu edildi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırmıştık. Evinde dinleniyor" dedi.

ANNESİ DE HASTANEDE YATIYOR

Öte yandan Fatma Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.