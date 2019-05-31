Hat-Trick Kahramanları: Fedor Smolov Vs Ural
1 saat önce
2016 yılında Fedor Smolov, FC Ural Yekaterinburg karşısında 6-0 galip geldi. Krasnodar'ın golcüsü Smolov, ilk yarısında 2-0 öne geçirdi, üçüncü ve dördüncü oyuncularını oynamak için yarım saat kaldı. Smolov'un gol sezonu için onun tally 12'ye aldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06
2016 yılında Fedor Smolov, FC Ural Yekaterinburg
karşısında 6-0 galip geldi. Krasnodar
'ın golcüsü Smolov, ilk yarısında 2-0 öne geçirdi, üçüncü ve dördüncü oyuncularını oynamak için yarım saat kaldı. Smolov'un gol sezonu için onun tally 12'ye aldı.
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