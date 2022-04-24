HATALI DÖNÜŞ YAPAN TIRIN ÇARPTIĞI ELEKTRİK DİREĞİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de yabancı plakalı bir TIR'ın sürücüsü, hatalı dönüş yaptığı sırada orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği trafikteki hafif ticari aracın üzerine devrilirken kazada ölen yada yaralanan olmadı.Elektrik direğinin devrilme anı araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Kaza, dün 14.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı plakalı bir TIR'ın sürücü hatalı dönüş yaptığı sırada orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği TIR'ın dönüşünü bekleyen araçların üzerine devrildi.Direğin üzerine devrildiği hafif ticari aracın sürücüsü büyük korku ve panik yaşadı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koştu.İhbar üzerine olay yerine trafik ekibi sevk edildi.Kazada ölen yada yaralanan olmazken hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Tarkan Gerde, Bir ses geldi. Yabancı plaka olduğu için direksiyon tarafı karşı taraftaydı. O da bu direği hesap edemedi ve direğe çarptı..Direk duran aracın üstüne düştü.Sürücü panikle araçtan dışarı çıktı. Yaralı yoktu çok şükür ama büyük bir kaza gerçekleşti. Sürücü yaralanabilir ya da ölebilirdi 'diye konuştu.TIR'ın dönemediğini söyleyen Ahmet Akın, 'Sola dönecekti ama dönemedi. Direğe vurdu, direkte aracın üstüne düştü. Sürücüsü içindeydi. Panikle araçtan dışarı çıktı. Herhangi bir yaralanma olmadı ' dedi

ELEKTRİK DİREĞİNİN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLME ANI KAMERADA

TIR'ın elektrik direğine çarpması ve bir otomobilin üzerine devrilmesi bir araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hatalı dönüş yapan TIR'ın direğe çarpması ve devrilmesi görülüyor.