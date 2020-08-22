HATAY Askıdaki pantolonu çalan hırsız güvenlik kamerasında - Son Dakika

Askıdaki pantolonu çalan hırsız güvenlik kamerasında

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir giyim mağazasının vitrininin önünde teşhir amaçlı askıya asılan pantolonu çalan kadın, güvenlik kameralarına yakalandı. İş yerinin sahibi Cuma Soran, hırsıza tepki göstererek "Bize gelip ihtiyacı olduğunu söyleseydi verirdim" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Çay Mahallesi Ulucami Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Giyim mağazasının vitrin önünde teşhir amaçlı askıya asılan pantolonun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Cumali Soran, güvenlik kameralarını inceledi. Soran, pantolonun bir kadın tarafından çalındığını anlayınca polise şikayette bulundu. Polis ekipleri hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Pantolonun değerinin 50 TL olduğunu belirten Soran, "Bu para için insanın kişiliğini ve karakterini değersizleştirmemesi gerekir. Hırsızlığı gerçekleştirenin, pantolonu, ihtiyacı olduğu için çaldığını düşünmüyorum. Bize gelip ihtiyacı olduğunu söyleseydi verirdim. Beni bilenler bilir, hayır amaçlı çok verdim" dedi.