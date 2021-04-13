Hatay Boynuyoğun Barınma Merkezi'ndeki Suriyeliler ilk iftarlarını ülkelerine özgü yemeklerle açtı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki geçici barınma merkezinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ramazanın ilk orucunu kaldıkları konteynerlerde açtı.

Geçici barınma merkezindeki 2 bin 56 konteynerde kalan yaklaşık 8 bin 500 Suriyeli, ülkelerinden ve evlerinden uzakta ramazanı karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Suriyeliler aileler, kurdukları yer sofralarında ülkelerine özgü yemeklerle oruçlarını açtı.

Barınma merkezinde yaşayan Meysa İskif, AA muhabirine, rahmet ayı ramazana ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bir ramazan ayında daha ülkesinden ayrı kalmanın hüznünü yaşadığını anlatan İskif, Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu, bir sonraki ramazan ayını kendi ülkesinde geçirmek istediğini belirtti.

Kaldıkları kampta tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları anlatan İskif, "Burada çok şükür bize tüm imkanlar sağlanıyor. Konteyner kentte kalan tüm aileler iftar sofralarını rahat bir şekilde kuruyorlar. Bize desteklerinden ötürü Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Ramazan ayının hayırlar getirmesini dilerim." dedi.

Mahir Barut da mübarek aya erişmiş oldukları için mutlu olduklarını, tek diklerinin ülkelerindeki iç savaşın bitmesi olduğunu vurguladı.