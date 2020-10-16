Hatay'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Antakya'da bir evin bahçesinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Serinyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesinden kaynak makinesi ve 2 mutfak tüpü çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.F ile hırsızlık suçundan 7 ayrı kaydı bulunan K.H olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan M.F ve K.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.