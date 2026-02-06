Hatay'da 6 Şubat Depremlerinin 3. Yıl Dönümünde Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'da 6 Şubat Depremlerinin 3. Yıl Dönümünde Anma Töreni

Hatay\'da 6 Şubat Depremlerinin 3. Yıl Dönümünde Anma Töreni
06.02.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı. Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Vali Mustafa Masatlı, kent protokolü ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Protokol üyeleri, mezarlara karanfil bırakarak dualar etti.

HATAY'da 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 25 bin kişinin hayatını kaybettiği kentteki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Programa, Vali Mustafa Masatlı, kent protokolü ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Programda protokol üyeleri mezarlara karanfil bırakıp, dualar etti. Program, ziyaretin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 6 Şubat Depremlerinin 3. Yıl Dönümünde Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi

08:57
Depremde kaybolan Furkan’ı arayan baba: Epstein belgelerini didik didik tarıyorum
Depremde kaybolan Furkan'ı arayan baba: Epstein belgelerini didik didik tarıyorum
08:27
Suudi Arabistan’a giden En-Nesyri’den Fener taraftarını delirten sözler
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
08:25
Yeni transferler yok Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Yeni transferler yok! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
06:09
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 08:59:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Hatay'da 6 Şubat Depremlerinin 3. Yıl Dönümünde Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.