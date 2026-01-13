Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda 8 göçmen yakalanırken, 2 organizatör mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 10 Ocak'ta yapılan takip sonucunda Antakya-Belen yolunda 2 araç durduruldu. Yapılan kontrollerde 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen 2 organizatör tutuklandı. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Hatay'da 8 Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?