Hatay\'da 8 Yabancı Göçmen Yakalandı

HATAY'da, polis ekiplerinin durdurduğu 2 aracın bagajında gizlenmiş halde 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, bagaj kısmına gizlendirilen 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Yakalanan 8 kaçak göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.