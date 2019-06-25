Hatay'da 91 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 91 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:52 Kaynak: AA
'ın Altınözü
ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye
'den Türkiye
'ye giren 91 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 91 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.
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