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Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu - Son Dakika

Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu

20.01.2022 16:26

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, yağmurda ıslanan köpek yavrularını fön makinesiyle kuruttuktan sonra sıcak yuvaya kavuşturdu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, yağmurda ıslanan köpek yavrularını fön makinesiyle kuruttuktan sonra sıcak yuvaya kavuşturdu.

Kırıkhan ilçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan bekçilerden İsa Diktaş ve Mustafa Taş, Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta 9 köpek yavrusu buldu.

Yağmurda ıslanmış ve üşüyen yavruları eski karakol binasına götürerek önce fön makinasıyla kurutan, daha sonra soba açıp ısıtan bekçiler, köpekleri anneleriyle aynı binadaki boş kulübeye yerleştirdi.

Bekçi İsa Diktaş, AA muhabirine, sokakta üşüyen anne ve yavrularına eski karakol binasında bakmaya başladıklarını söyledi.

Havanın oldukça soğuk olduğunu anlatan Diktaş, "Sorumlu komiserimiz dışarıdan köpek inleme sesinin geldiğini söyledi, biz de arkadaşımla gidip baktığımızda 9 yavrunun iç içe girip perişan halde olduğunu gördük ve yanlarında annesi çaresiz bir şekilde bekliyordu. "dedi.

Yavruları aldıklarında annelerinin tepkisinden çekindiklerini anlatan Diktaş, şöyle konuştu:

"İlk olarak yavru köpeklerin annesinin bize saldırılmasından endişe ettik ve korktuk, sonra köpeklere yaklaşıp elimizi sürdüğümüzde annesi şefkatli bir şekilde bize yaklaştı ve yavrularımızı eski karakol binamıza getirdik. Yağmurda ıslanmış olan köpek yavrularını elektrikli soba açarak ısıttık ve fön makinasıyla kurutmaya çalıştık. Kırıkhan gece kartalları olarak köpeklerimizi sahiplendik."

Bekçilerden Mustafa Taş üşüyen köpeklere yemek de verdiklerini anlattı.

Bu arada, bekçilerin köpek yavrularını soğuktan korumak için gösterdiği çabanın videosunun, sosyal medya beğenildiği görüldü.

Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu
Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu
Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu
Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu
Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu
Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu
Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu
Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu

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Mustafa Taş, Kırıkhan, Hatay, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bekçiler yağmurda ıslanan köpek yavrularını yuvaya kavuşturdu - Son Dakika
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