Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışan kişi yakalandı - Son Dakika
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Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışan kişi yakalandı

20.05.2022 22:02

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cami kubbesinin bakır kaplamasını çalmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cami kubbesinin bakır kaplamasını çalmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 408 Evler Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin kubbesinin bakır kaplamasının bir kısmının söküldüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Bu sırada olayı öğrenen mahalle muhtarı Şakir Varlıbaş, hırsızı suçüstü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli A.G, polis merkezine götürüldü. Zanlının "hırsızlık" suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışan kişi yakalandı
Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışan kişi yakalandı
Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışan kişi yakalandı
Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışan kişi yakalandı
Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışan kişi yakalandı

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Camilerden hırsızlık yapan ve zarar veren şahıs yakalandı Camilerden hırsızlık yapan ve zarar veren şahıs yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışan kişi yakalandı - Son Dakika


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