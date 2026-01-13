Deprem Sonrası Yeni Valilik Binası Hizmete Girdi

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından yapılarak hizmete giren valilik binası basın mensuplarına tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak, hizmete giren birimlerle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin sadece binaları değil, hayatın her alanını derinden etkilediğini belirten Masatlı, afetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan seferberlik ruhuyla Hatay'ın adeta yeniden kurulduğunu ifade etti.

Vali Masatlı, sadece konutları değil, okulları, hastaneleri, altyapıyı ve şehrin hayali olan pek çok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Yeni planlamada, kamu kurumlarının, vatandaşın kolayca erişebileceği alanlara taşındığını belirten Masatlı, bu kapsamda Akasya Mahallesi'nde de "Kamu Kampüs Alanı" oluşturulduğunu aktardı.

Valiliğin de bu alanda hizmet vermeye başladığını vurgulayan Masatlı, "Biz burada bu binayı kurarken, vatandaşlarımıza kesintisiz kamu hizmetlerinin verilmesi, diğer taraftan kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve vatandaşlarımızın kolayca erişilebilirliğini temel hedef belirledik. İnşallah burada vatandaşlarımız devletimizle, valiliğimizle ilgili ihtiyaç duyduğu her tür hizmeti alacak." diye konuştu.

Masatlı, çalışmalar kapsamında ayrıca 8 ilçede de hükümet konaklarının tamamlanarak hizmete alındığını kaydetti.