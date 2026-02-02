Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim olarak yandı.
Yangın; Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Depremzedenin Konteynırı Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?