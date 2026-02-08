Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Defne, Samandağ ve İskenderun ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. ve O.S. ile çeşitli suçlardan aranan M.T, E.Ö. ve Ö.H. yakalandı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Hapis Cezalı 2 Kişi ve 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?