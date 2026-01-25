Hatay'da Hatalı Park Uyarısı - Son Dakika
Hatay'da Hatalı Park Uyarısı

Hatay\'da Hatalı Park Uyarısı
25.01.2026 09:18
Polis, Hatay'da sürücülere hatalı parkın tehlikelerini anlatan broşürler dağıttı.

Hatay'da polis ekipleri, sürücüleri hatalı park yapmamaları konusunda bilgilendirerek broşürler dağıttı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentin farklı noktalarında kazaları önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürüyor. Trafik polisi ekiplerince; Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde hatalı park konusunda sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtarak uyarılarda bulundu. Hatalı park nedeniyle ambulansın geç kalmasının bir insanın yaşamını etkilediğine dikkat çekilerek itfaiye ekiplerinin geç kalmasınınsa canları ve umutları yaktığı konusu sürücülere sözlü olarak anlatıldı. Araçların geçişini zorlaştıran hatalı park yapan araçlarsa polis ekiplerince uyarılırken hatalı park cezasının bin 246 TL olduğu öğrenildi.

Hatalı parkın trafik akışında aksamalara neden olabildiğine dikkat çeken sürücü Beyazıt Cüneylioğlu, "Hatalı park için yapılan denetim olması gerektiği gibi yapılıyor. Hatalı park yapıldığında ambulans ve polislerin trafiğini engellememek için araçlarımızı düzgün park etmemiz gerekiyor" dedi.

"Hatalı park edilen araçlar nedeniyle ambulans, itfaiye ve polisler geç kalabilir"

Ambulans ve itfaiye araçlarının olaya geç kalmaması için park konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade eden sürücü Mahmut Et, "Hatay'da hatalı park edilen araçlar nedeniyle ambulans, itfaiye ve polisler geç kalabilir. Bir yangın varsa hatalı park nedeniyle yol kapatıldıysa itfaiye aracı hiçbir şekilde o tarafa geçemez. Bunların olmaması için kurallara uymamız lazım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Hatay, Son Dakika

3. Sayfa, Polis, Hatay

SON DAKİKA: Hatay'da Hatalı Park Uyarısı - Son Dakika
