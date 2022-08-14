İşletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin H.İ.K, H.Y. ve H.H. olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Defne ilçelerindeki 2 iş yerinden kalorifer peteği, demir kapı, merdiven, menfez ve kırtasiye malzemeleri hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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