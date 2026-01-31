Hatay'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi - Son Dakika
Güncel

Hatay'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi

Haberin Videosunu İzleyin
Hatay\'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi
31.01.2026 23:29
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay\'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi
Haber Videosu

Hatay'da istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araçlar zarar gördü.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araçlar hasar gördü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Olay, akşam saatlerinde Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki istinat duvarı, bilinmeyen nedenle çöktü.

Hatay'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi

Çökme sonucu istinat duvarından kopan kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Hatay'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi
