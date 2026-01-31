Hatay\'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi

Hatay'ın Payas ilçesinde bir istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araçlar hasar gördü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Olay, akşam saatlerinde Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki istinat duvarı, bilinmeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu istinat duvarından kopan kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.