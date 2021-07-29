Hatay'da izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Alanda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 fincan, ortası oyuk taş ve bıçak ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var