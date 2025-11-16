Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu

Hatay\'da Kaçak Göçmen Operasyonu
16.11.2025 01:19
Dur ihtarına uymayan otomobil devrildi, 9 kaçak göçmen yakalanarak M.M. tutuklandı.

Hatay'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, ekiplerin takibi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Polisin araçta yaptığı incelemede oturma izni bulunmayan 9 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, 12 Kasım'da Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polisler, devriye sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına devrildi.

ARAÇTAN 9 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Kazada yaralanan olmazken, polisin araçta yaptığı incelemede oturma izni bulunmayan 9 kaçak göçmen ve onları yurda soktuğu öne sürülen M.M. yakalandı.

TUTUKLANDI

Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika

