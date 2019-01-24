Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu

Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu

36 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Çamaltı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.

10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, G.T. ve A.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:30 Kaynak: AA

Yayladağı, Hatay, Güncel
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