Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu
36 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Hatay
'ın Yayladağı
ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Yayladağı İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Çamaltı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.
10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, G.T. ve A.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:30 Kaynak: AA
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