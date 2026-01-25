Hatay\'da Kar Yağışı Mağdurlarına Polis Yardımı

Hatay'da etkili olan kar yağışı sonrası araçlarıyla yollarda mahsur kalan vatandaşlara polis ekipleri yardım etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Hatay'da kar yağışı etkisini hissettirmişti. Kar yağışıyla beraber çevre beyaza bürünürken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çektiler. Yayladağı - Antakya ve Altınözü - Antakya yolunda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi. Karla kaplı yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımınaysa polis ekipleri yetişti. Yeri geldiğinde kürekle araç kurtaran polis ekipleri, yeri geldiğindeyse araç iteklediler. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan fedakar polisler vatandaşlardan takdir topladı. - HATAY