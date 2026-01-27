Hatay\'da Kavga: 1 Yaralı

Hatay'da yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan alacak verecek tartışması taşlı bıçaklı kavgaya dönüşürken, o anlar kameraya yansıdı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, mahallede yaşayan vatandaşlar tedirgin olduklarını söylediler.

Olay, Antakya ilçesi Akhisar Mahallesi'nde yaşandı. Alacak verecek tartışması sonrası motosikletle mahallede bulunan bir eve gelen yabancı uyruklu 2 kişi, yabancı uyruklu başka bir kişinin evini bastı. Alacak verecek tartışması, ev sahibi ile motosikletli şahıs arasında kavgaya dönüştü. Motosikletli şahsın taşlı ve bıçaklı saldırısıyla ev sahibi yaralandı. Motosikletli şahısların gelip aralarından birinin evin içerisine girip ev sahibiyle tartıştığı, tartışmanın taşlı bıçaklı kavgaya dönüştüğü anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinlerinin polise haber vermesinin ardından motosikletli kişiler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili ev sahibinin ise polise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay hakkında konuşan Rüstem Karadeniz adlı vatandaş, "Motosikletle 2 kişi geliyor ve evin kapısına taşlarla saldırıyorlar. İçeriden bir kadın da çıkıyor ve kadına vuruyorlar. Duyduğumuz kadarıyla şahısların arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Sonra polise haber verip olay yerine geldiği esnada şahıslar kaçtı. Ev sahibi kendini savunurken bıçakla bir yaralanma oluyor. Şahıslar ev sahibini tehdit ederken ev sahibi de kendini savunmaya devam ediyor. Mahalle tedirgin içerisinde kalıyoruz. Bu durumlar nedeniyle çocuklarımızı dışarıya bırakmıyoruz. Bu tarafa biraz daha önlem alınırsa çok memnun oluruz" ifadelerini kullandı. - HATAY