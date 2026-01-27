Hatay'da Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Hatay'da Kavga: 1 Yaralı

Hatay\'da Kavga: 1 Yaralı
27.01.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yabancı uyruklular arasında alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'da yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan alacak verecek tartışması taşlı bıçaklı kavgaya dönüşürken, o anlar kameraya yansıdı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, mahallede yaşayan vatandaşlar tedirgin olduklarını söylediler.

Olay, Antakya ilçesi Akhisar Mahallesi'nde yaşandı. Alacak verecek tartışması sonrası motosikletle mahallede bulunan bir eve gelen yabancı uyruklu 2 kişi, yabancı uyruklu başka bir kişinin evini bastı. Alacak verecek tartışması, ev sahibi ile motosikletli şahıs arasında kavgaya dönüştü. Motosikletli şahsın taşlı ve bıçaklı saldırısıyla ev sahibi yaralandı. Motosikletli şahısların gelip aralarından birinin evin içerisine girip ev sahibiyle tartıştığı, tartışmanın taşlı bıçaklı kavgaya dönüştüğü anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinlerinin polise haber vermesinin ardından motosikletli kişiler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili ev sahibinin ise polise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay hakkında konuşan Rüstem Karadeniz adlı vatandaş, "Motosikletle 2 kişi geliyor ve evin kapısına taşlarla saldırıyorlar. İçeriden bir kadın da çıkıyor ve kadına vuruyorlar. Duyduğumuz kadarıyla şahısların arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Sonra polise haber verip olay yerine geldiği esnada şahıslar kaçtı. Ev sahibi kendini savunurken bıçakla bir yaralanma oluyor. Şahıslar ev sahibini tehdit ederken ev sahibi de kendini savunmaya devam ediyor. Mahalle tedirgin içerisinde kalıyoruz. Bu durumlar nedeniyle çocuklarımızı dışarıya bırakmıyoruz. Bu tarafa biraz daha önlem alınırsa çok memnun oluruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:43
Fenerbahçe’de bomba zirve Sadettin Saran “Bundan sonra istemiyorum“ dedi
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi İşte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi! İşte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:46:26. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.