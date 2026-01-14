Hatay'da Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hatay'da Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Hatay\'da Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı
14.01.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hatay'da bir otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkhan-Reyhanlı yolu Karasu köprüsü mevkiinde yaşandı. Volkswagen marka 06 AE 9292 plakalı otomobil ile 64 AEP 974 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada araçlarda sıkışan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede 1 kişinin öldüğü tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Ölen şahıs cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hatay'da Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
5 yıllık köşe kapmaca sonuçlandı: Büyük kaçış Antalya’da bitti 5 yıllık köşe kapmaca sonuçlandı: Büyük kaçış Antalya'da bitti
Kar yağışı ülkeyi esir aldı Çok sayıda kentte eğitime kar arası Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Putin’in 5 yıl önceki Venezuela kehaneti: Canları ne isterse onu yapıyorlar Putin'in 5 yıl önceki Venezuela kehaneti: Canları ne isterse onu yapıyorlar
Buzda kayan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu Buzda kayan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız

21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
21:02
Fenerbahçe’ye Musaba’dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 21:53:49. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.