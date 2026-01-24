Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken konteynerde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Konteyner Yangını - Son Dakika
