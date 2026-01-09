Hatay'da Mandalina Üreticilerine Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hatay'da Mandalina Üreticilerine Eğitim Desteği

09.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da meslek lisesi, mandalina üreticilerine reçel ve şerbet yapım eğitimi veriyor.

Hatay'da üreticilerin mandalinaya katma değer kazandırmasına destek olmak amacıyla meslek lisesinde uygulamalı eğitim veriliyor.

Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğretmen ve öğrencileri, bölgede yoğun olarak yetiştirilen mandalinadan üreticilerin daha fazla gelir elde edebilmesi amacıyla proje başlattı.

Proje kapsamında ilk etapta öğretmen ve öğrenciler, üreticilere örnek olması amacıyla okulun mutfak bölümünde reçel ve şerbet yapımı gerçekleştirerek eğitim videoları hazırladı.

Okulun sosyal medya hesabından paylaşılan yapım aşamalarıyla ilgili eğitim videolarının yanı sıra isteyen üreticiler için de mutfak bölümünde uygulamalı atölye çalışmaları düzenleniyor.

Projeyle üreticiler yetiştirdikleri mandalinaları farklı şekilde değerlendirmeyi öğrenirken, öğrenciler de deneyim kazanıyor.

Proje hem üreticilere hem de öğrencilere katkı sağladı

Okul Müdürü Naim Haskioğlu, AA muhabirine, meslek lisesinin üretkenliğini göstermek amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi.

"Meslek lisesi memleket meselesi" diyerek halka destek olmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Haskioğlu, "Meslek lisesi öğretebilmeli ve bunu halkıyla paylaşabilmeli. Bu bağlamda üretimi gerçekleştirdik ve halkımızın kullanımına sunduk. 100'ün üzerinde çiftçimize destek sağladık." diye konuştu.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğretmeni Yasin Tünen de projenin hem üreticilere hem de öğrencilere önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Bu yıl bölgede mandalina üretiminde bolluk yaşandığını belirten Tünen, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizin ürünlerine katma değer katarak daha değerli hale gelmelerini sağladık. Aynı zamanda da öğrencilerimiz için bu durum bir üretim süreci oldu. Üretimin başından sonuna kadar öğrencilerimiz her aşamasına dahil oldu. Bu süreç hem öğrencilere hem üreticilere çok şey kattı."

Çiftçiler de uygulamalı eğitimden memnun

Eğitime katılan çiftçilerden Elis Tarsuslu (56) da proje sayesinde mandalinayı reçel ve şerbet haline getirmeyi öğrendiğini dile getirdi.

Ürettiği ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlamaya başladığını anlatan Tarsuslu, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Çiftçilerden Mehmet Kuş (41) da bahçesindeki mandalinaları proje sayesinde ticari değere dönüştürdüğünü belirtti.

Üreticilerden Mercan Karasu (38) ise mandalinaları sadece meyve olarak değil, farklı ürünlere dönüştürerek daha fazla ekonomik kazanç elde ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim Desteği, Meslek Lisesi, Ekonomi, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da Mandalina Üreticilerine Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:02:22. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Mandalina Üreticilerine Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.