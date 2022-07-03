Sürücü ve yolculara bilgilendirici broşür de veren ekipler, 16 sürücüye kask hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek yerlerinde seyir halinde olan motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerini durdurdu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Son Dakika

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