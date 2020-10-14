Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kuruluyor - Son Dakika

Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kuruluyor

HATAY - AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kurulacağını duyurdu.

Son süreçlerde adı sıkça orman yangınlarıyla anılan Hatay'a müjdeli haber eski bakan yardımcısı olan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in yaptığı görüşmeler sonucunda Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kurulmasına karar verildiğini resmi Twitter hesabından duyuran Milletvekili Yayman, "Kıymetli Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e talimatıyla Hatay Orman Bölge Müdürlüğü kuruluyor. Hatayımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Hatay'a yeni bölge müdürlüğü kurulmasıyla yanan bölgenin daha hızlı ağaçlandırılacağı belirtilirken, Yayman açıklamasının devamında bu hizmetin AK Parti hükümetinin ve 5 milletvekilinin ortak eseri olduğunu söyledi. Hatay'ın bölgesel merkez olma özelliğini artıracağını belirten Yayman, bölge müdürlüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı'na teşekkür etti.

Orman yangınları konusundaki hassasiyetiyle bilinen Milletvekili Hüseyin Yayman, Eylül ayında Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde çıkan orman yangınlarında olduğu gibi Belen, Arsuz ve İskenderun yangınlarında da sürekli bölgede kalarak incelemelerini aralıksız sürdürmüştü.