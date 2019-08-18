Hatay'da orman yangını
48 dakika önce
HATAY'da kent merkezi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:58 Kaynak: DHA
HATAY'da kent merkezi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale başlattı.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya
ilçesi Karlısu
Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanında başladı. Ormandan dumanların yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü
'nden ekipler sevk edildi. 1 helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankıyla alevlere müdahale eden ekipler, yangın kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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