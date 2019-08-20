Son Dakika Haberleri: Hatay'da otluk alanda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da otluk alanda yangın

1 saat önce

Hatay'da yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'da otluk alanda yangın, System.String[]
Hatay'da yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yaklaşık 2 hektar otluk alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Narlıca, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Kanarya Adaları'nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor 24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 03:08:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da otluk alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]