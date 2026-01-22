Hatay\'da Otomobil Yangını

Hatay'da alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan Mercedes Benz marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY
