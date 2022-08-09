HATAY'DA KESİNLEŞMİŞ 43 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
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HATAY'DA KESİNLEŞMİŞ 43 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

09.08.2022 01:15

HATAY'da polis ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü A.Z., yakalanarak cezaevine gönderildi.

HATAY'da polis ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü A.Z., yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.Z. Hassa'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sev edilen A.Z. daha sonra cezaevine teslim edildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA KESİNLEŞMİŞ 43 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'DA KESİNLEŞMİŞ 43 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
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