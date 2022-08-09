HATAY'da polis ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü A.Z., yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.Z. Hassa'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sev edilen A.Z. daha sonra cezaevine teslim edildi. (DHA)
Son Dakika › Güncel › HATAY'DA KESİNLEŞMİŞ 43 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika