Hatay'da polisten kaçan cezaevi firarisi çatıdan düşerek yaralandı - Son Dakika

Hatay'da polisten kaçan cezaevi firarisi çatıdan düşerek yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polisten kaçarken evin çatısından düşerek yaralanan cezaevi firarisi, tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polisten kaçarken evin çatısından düşerek yaralanan cezaevi firarisi, tedavisinin ardından cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay T Tipi Açık Cezaevinde 4 yıl 2 ay hırsızlık suçundan yatan ve bir ay önce firar eden Yunus Ö'nün saklandığı adresi belirledi. Hükümlünün Barbaros Mahallesi'nde bir evde olduğu bilgisine ulaşan polis adrese gitti. Polisleri fark edince kaçmaya çalışırken çıktığı evin çatısında düşen Yunus Ö. yaralandı. Sağ kolu kırılan ve polis ekiplerince hastaneye kaldırılan firari, tedavisi ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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