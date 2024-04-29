Nazilli\'de 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 suçtan aranan ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İsabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla icra edilen koordineli çalışmalarda Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde 'mala zarar verme, 2 dosyadan binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçu olmak üzere toplam 4 suçtan aranan ve hakkında toplam 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN