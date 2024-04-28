Kayseri\'de hırsızlık suçundan aranan şahıs baza ile duvar arasında yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ikametinde baza ile duvar arasında saklanır halde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.'yi (27) yakalamak için operasyon düzenledi. N.K.'nin bulunduğu ikamete giren ekipler, şahsı baza ile duvar arasında saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan N.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ