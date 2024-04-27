Didim'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Didim'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Didim\'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

27.04.2024 12:03
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcısına yönelik düzenlenen operasyonda S.M. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramalarda; 1 adet hassas terazi, 14 gr metamfetamin madde, 32 adet entetik hap, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheli S.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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