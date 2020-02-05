Hatay'da, PTT şubesi olarak kullanılan tarihi taş binanın merdivenleri çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da, PTT şubesi olarak kullanılan tarihi taş binanın merdivenleri çöktü - Son Dakika

Hatay'da, PTT şubesi olarak kullanılan tarihi taş binanın merdivenleri çöktü

6 saat önce

Hatay'da PTT Antakya Merkez Şubesi olarak kullanılan tarihi taş binanın merdivenleri çöktü.

Hatay'da, PTT şubesi olarak kullanılan tarihi taş binanın merdivenleri çöktü, System.String[]

Hatay'da PTT Antakya Merkez Şubesi olarak kullanılan tarihi taş binanın merdivenleri çöktü.

Cumhuriyet Meydanı'nda 1950'den bu yana merkez şube olarak kullanılan binanın girişindeki merdivenlerin henüz belirlenmeyen nedenle çökmesi üzerine görevliler önlem aldı.

Çökme sırasında merdivende kimsenin olmaması herhangi bir yaralanmaya yol açmadı.

PTT şubesi yetkilileri, müşterilerin güvenliğini sağlamak için çöken alana şerit çekip vatandaşları da diğer kapıya yönlendirdi.

Merdivenin onarılacağı bildirildi.

Cumhuriyet Meydanı, Antakya Merkez, Hatay, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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