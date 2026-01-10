Hatay\'da Sahte Döviz ve Altın Operasyonu

Hatay'da sahte döviz ve altın ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine İskenderun ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, sahte olduğu tespit edilen toplam 1 milyon dolar ile 12 bilezik, künye, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Ekipler araçtaki Ö.F.T, U.Ş. ve H.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.