Hatay'da, serebral palsi hastası öğrenci karne heyecanını evinde yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da, serebral palsi hastası öğrenci karne heyecanını evinde yaşadı - Son Dakika

Hatay'da, serebral palsi hastası öğrenci karne heyecanını evinde yaşadı

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, serebral palsi hastası 9. sınıf öğrencisi Yuşa Mehmet Dal'ın karnesi, evinde verildi.

Hatay'da, serebral palsi hastası öğrenci karne heyecanını evinde yaşadı, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, serebral palsi hastası 9. sınıf öğrencisi Yuşa Mehmet Dal'ın karnesi, evinde verildi.

Numune Evler Mahallesi'nde yaşayan ve evde eğitim hizmetinden faydalanan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencisi Dal'ı (14), Kaymakam Murat Bulacak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ziyaret etti.

Bulacak, Dal'ı tebrik edip karnesini verdikten sonra yaptığı konuşmada, Mehmet'in rahatsızlığı nedeniyle "Ev Okulum Projesi" kapsamında eğitimini evinde sürdürdüğünü söyledi.

Dal'a, tatilde bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunan Bulacak, öğrenciyi tebrik etti.

Yuşa Mehmet Dal da kendisine yapılan ziyaretin sürpriz olduğunu, karnesini aldığı için mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Mehmet Dal, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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