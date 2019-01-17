Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sular Altında Kalan Mahallede Çalışmalar Sürüyor

Hatay'da Sular Altında Kalan Mahallede Çalışmalar Sürüyor

27 dakika önce

Hatay'da sular altında kalan mahallede çalışmalar sürüyorHATAY'da etkili olan sağanak yağışlar ve açılan baraj kapakları nedeniyle kurulan toprak setin yıkılmasının ardından sular altında kalan Aşağıoba Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Hatay'da sular altında kalan mahallede çalışmalar sürüyor

HATAY'da etkili olan sağanak yağışlar ve açılan baraj kapakları nedeniyle kurulan toprak setin yıkılmasının ardından sular altında kalan Aşağıoba Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Ekipler bentin yeniden yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi kırsalında Amik Ovası üzerinde bulunan Aşağıoba Mahallesi, yaşanan sağanak yağışlar ve su seviyesinin bara işletme sınırının üzerine çıkmasının ardından baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinin ovada biriken suların geldiği noktaya kurdukları bentin yıkılmasıyla mahallede bulunan ev ve ahırlar sular altında kaldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar kendi imkanları ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını tahliye ederek telef olmaktan kurtardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi'ne bağlı ekipler de bölgede yeniden bent kurarak sel sularının mahalleye girişini engellemek için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Huriye Önal, Her taraf suyun içinde, gölün içinde kaldım, bir yere kıpırdayamıyorum. Sel aniden bastı. Evde içerde yaşlı insanlar var, ne yapacağımı şaşırdım. Hükümetimizden, devletimizden bir medet umuyorum? dedi.

SUYUN ŞİDDETİYLE BAŞ EDEMİYORUZ

Mahalle sakinlerinden evi sular altında kalan Ali Açık ise kaç günden beri sular içinde yüzdüklerini belirterek, Allah'tan gelen bir felaket inşallah bunun üstesinden geleceğiz. Sağ olsun yetkililer, bütün kepçelerimiz çalışıyor. Ne kadar önlem alınsa da tabi ki suyun şiddetiyle baş edemiyoruz diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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