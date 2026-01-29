Hatay\'da Tehlikeli Sollama

Hatay'da sağdan sollama yaparak yürekleri ağza getiren otomobil sürücüsünün tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı. Sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten 2 bin 719 TL cezai işlem uygulandı.

Antakya ilçesi çevreyolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürerek ilerleyen otomobil sürücüsünü fark eden başka bir sürücü, cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Hızla sağdan sollama yaparak ilerleyen sürücünün o anları kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsa 'trafiği tehlikeye düşürmekten' 2 bin 719 TL cezai işlem uygulanarak, hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY